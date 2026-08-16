Doppel-Olympiasieger Hämmerle ist erstmals Papa

Zwei Olympia-Triumphe

Sportlich hat Hämmerle längst seinen Platz in den österreichischen Geschichtsbüchern. Er ist zweifacher Olympiasieger im Snowboardcross: Sein erstes Gold holte der 33-Jährige im Februar 2022 bei den Winterspielen in Peking, als er den Kanadier Eliot Grondin in einem Fotofinish bezwang. Vier Jahre später gelang ihm in Livigno zuletzt bei den Winterspielen in Mailand/Cortina die erfolgreiche Titelverteidigung – erneut setzte er sich hauchdünn gegen Grondin durch, diesmal mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung.