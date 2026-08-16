Doppel-Olympiasieger Hämmerle ist erstmals Papa

Auf der Piste hat Alessandro Hämmerle bereits alles gewonnen, nun durfte der Doppel-Olympiasieger einen ganz besonderen Glücksmoment erleben. Der 33-jährige Vorarlberger ist zum ersten Mal Vater geworden und teilte die süße Nachricht mit seinen Fans auf Instagram.
Noch im Februar hatte Hämmerle in Livigno seinen zweiten Olympia-Sieg gefeiert. Wenige Monate später gerät selbst Edelmetall zur Nebensache. „Besser als Gold“, schrieb der Snowboard-Star zu einem innigen Foto und versah seinen Beitrag mit dem Hashtag „dankbar“.
Darauf zu sehen: Hämmerle liegt auf dem Bauch im Bett, während sein Nachwuchs in einem hellen Strampler auf seinem Rücken schläft.
„Willkommen im Vater-Klub“
In der heimischen und internationalen Sportwelt sorgten die Baby-News schnell für Begeisterung. ÖSV-Star Johannes Strolz gratulierte mit den Worten „Herzliche Glückwünsche“, Snowboard-Kollege Nick Baumgartner schrieb: „Willkommen im Vater-Klub.“ Auch Big-Air-Ass Anna Gasser sowie Nina Ortlieb, Janine Flock und Stephanie Venier schlossen sich den zahlreichen Gratulanten an.
Für Hämmerle ist es der nächste private Meilenstein innerhalb kurzer Zeit. Erst im Sommer 2025 hatte der Vorarlberger seine Partnerin geheiratet, nun ist das Familienglück mit dem ersten Nachwuchs perfekt.
Zwei Olympia-Triumphe
Sportlich hat Hämmerle längst seinen Platz in den österreichischen Geschichtsbüchern. Er ist zweifacher Olympiasieger im Snowboardcross: Sein erstes Gold holte der 33-Jährige im Februar 2022 bei den Winterspielen in Peking, als er den Kanadier Eliot Grondin in einem Fotofinish bezwang. Vier Jahre später gelang ihm in Livigno zuletzt bei den Winterspielen in Mailand/Cortina die erfolgreiche Titelverteidigung – erneut setzte er sich hauchdünn gegen Grondin durch, diesmal mit drei Hundertstelsekunden Vorsprung.
Nun hält Hämmerle statt Edelmetall erstmals seinen Nachwuchs in den Armen. Und der ist für den Doppel-Olympiasieger ohnehin „besser als Gold“ ...
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