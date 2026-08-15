Wo das Wasser eine „Kirche“ schuf

Von außen unscheinbar, innen spektakulär

Vom Parkplatz sind es nur wenige Hundert Meter bis zum Eingang in die Rappenlochschlucht. Man folgt dem Weg durch die rund 500 Meter lange Klamm bis zum Staufensee, der derzeit trocken liegt. Von dort geht es weiter durch die Alplochschlucht. Diese wurde einst durch einen Gebirgsdurchbruch der Dornbirner Ach geschaffen und wird von dieser immer noch durchflossen, auch wenn die Ach aufgrund der Trockenheit aktuell wenig Wasser führt. Nach der Schlucht geht es nach „Schmitte“, wo sich auch eine Bushaltestelle befindet. Dort quert man die Straße und steigt danach steil durch den Wald auf. Das „Kirchle“ liegt auf rund 820 Meter Seehöhe und wirkt von außen zunächst wie eine unscheinbare Felsformation. Durch einen Spalt geht es ins Innere, eine schmale Holztreppe führt auf den Grund der trockenen Klamm.