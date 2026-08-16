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Auf Autobahn: Alko-Biker fuhr Vorderfrau auf

Chronik
16.08.2026 11:55
Eine Polizeistreife eilten dem Verunfallten sofort zu Hilfe.
Eine Polizeistreife eilten dem Verunfallten sofort zu Hilfe.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone
Ein 47-jähriger Motorradfahrer ist in der Nacht auf Sonntag auf der Rheintalautobahn bei Dornbirn selbstverschuldet mit einem vor ihm fahrenden Pkw kollidiert und dabei schwer verletzt worden. Er stand unter Alkoholeinfluss.
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Der 47-Jährige war gegen 2 Uhr mit seinem Motorrad auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung dürfte er nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sein, jedenfalls fuhr er auf Höhe der Abfahrt „Dornbirn Süd“ mit hoher Geschwindigkeit einem vor ihm fahrenden Wagen, der von einer Frau gelenkt wurde, auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Biker übel zu Sturz.

Polizei leistet Erste Hilfe
Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife erkannte die Notlage sofort und eilte dem Verunglückten zu Hilfe. Der zunächst bewusstlose Mann wurde stabilisiert und nach der notfallmedizinischen Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Sein Motorrad war bei dem Crash erheblich beschädigt worden und ist nicht mehr fahrtüchtig.

Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die Überholspur zwischen Hohenems und Dornbirn für zwei Stunden gesperrt werden. 

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