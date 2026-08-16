Auf Autobahn: Alko-Biker fuhr Vorderfrau auf

Der 47-Jährige war gegen 2 Uhr mit seinem Motorrad auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung dürfte er nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sein, jedenfalls fuhr er auf Höhe der Abfahrt „Dornbirn Süd“ mit hoher Geschwindigkeit einem vor ihm fahrenden Wagen, der von einer Frau gelenkt wurde, auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Biker übel zu Sturz.