Auf Autobahn: Alko-Biker fuhr Vorderfrau auf

Der 47-Jährige war gegen 2 Uhr mit seinem Motorrad auf der Rheintalautobahn in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Aufgrund seiner Alkoholisierung dürfte er nicht mehr Herr seiner Sinne gewesen sein, jedenfalls fuhr er auf Höhe der Abfahrt „Dornbirn Süd“ mit hoher Geschwindigkeit einem vor ihm fahrenden Wagen, der von einer Frau gelenkt wurde, auf. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Biker übel zu Sturz.
Polizei leistet Erste Hilfe
Eine zufällig in der Nähe befindliche Polizeistreife erkannte die Notlage sofort und eilte dem Verunglückten zu Hilfe. Der zunächst bewusstlose Mann wurde stabilisiert und nach der notfallmedizinischen Erstversorgung mit schweren Verletzungen ins Landeskrankenhaus Feldkirch transportiert. Sein Motorrad war bei dem Crash erheblich beschädigt worden und ist nicht mehr fahrtüchtig.
Aufgrund der Aufräumarbeiten musste die Überholspur zwischen Hohenems und Dornbirn für zwei Stunden gesperrt werden.
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