Motorradfahrer (72) krachte gleich in zwei Autos

Gegen 11.30 Uhr machte sich ein Lenker daran, mit seinem Wagen rückwärts von einem Parkplatz auf die Bregenzerwaldstraße (L200) einzubiegen. Dabei hätte er mal besser auf den Verkehr geachtet: Jedenfalls sahen sich aufgrund dieses Manövers mehrere Autofahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Davon völlig überrascht, krachte der 72-jährige Motorradfahrer in das Heck eines unmittelbar vor ihm stoppenden Pkws, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker samt Zweirad auf die Gegenfahrbahn bugsiert, wo ihn der Wagen einer 81 Jahre alte Fahrzeuglenkerin erfasste.