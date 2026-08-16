Motorradfahrer (72) krachte gleich in zwei Autos

Ein dramatischer Unfall hat sich am Freitag in Müselbach, einem Ortsteil von Alberschwende, ereignet: Ein 72-jähriger Biker konnte einem rückwärts ausparkenden Fahrzeug nicht mehr ausweichen, das hatte schlimme Folgen.
Gegen 11.30 Uhr machte sich ein Lenker daran, mit seinem Wagen rückwärts von einem Parkplatz auf die Bregenzerwaldstraße (L200) einzubiegen. Dabei hätte er mal besser auf den Verkehr geachtet: Jedenfalls sahen sich aufgrund dieses Manövers mehrere Autofahrer zu einer Vollbremsung gezwungen. Davon völlig überrascht, krachte der 72-jährige Motorradfahrer in das Heck eines unmittelbar vor ihm stoppenden Pkws, an dessen Steuer ein 19-Jähriger saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker samt Zweirad auf die Gegenfahrbahn bugsiert, wo ihn der Wagen einer 81 Jahre alte Fahrzeuglenkerin erfasste.
Zwei Verletzte ins Spital
Der Motorradfahrer und die 81-Jährige zogen sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der notärztlichen Erstversorgung wurden sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden, auch die beiden beteiligten Pkw sind bei dem Crash erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Unfallbeteiligten wurden einem Alkoholtest unterzogen, dieser fiel in allen Fällen negativ aus.
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