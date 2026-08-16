Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sicherheit im Land

Vorarlberg kämpft für attraktivere Polizeijobs

Vorarlberg
16.08.2026 15:17
Im Ländle immer gesucht: neue Polizistinnen und Polizisten.
Im Ländle immer gesucht: neue Polizistinnen und Polizisten.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Vorarlberg will den Polizeiberuf attraktiver machen und dafür Sorge tragen, dass sich die personelle Lage entspannt. Sicherheitslandesrat Markus Klien (FPÖ) sieht allerdings auch den Bund in der Pflicht.
0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zuletzt hatte die angespannte Personallage der Vorarlberger Polizei wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt: Während alle anderen Bundesländer Kräfte nach Wien schicken, um dort die Jugendkriminalität zu bekämpfen, bleiben Vorarlbergs Polizisten zuhause. Mehr noch: Um alle Agenden erledigen zu können, ist man hierzulande selbst auf Hilfe von außerhalb angewiesen. Laut offiziellen Angaben werden – nicht zum ersten Mal – zehn bis 20 zusätzliche Beamte nach Vorarlberg versetzt. Sicherheitslandesrat Klien betont, dass man ständig Impulse setze, um dem Personalmangel Herr zu werden. Die Planungshoheit und das Budget für die Polizei seien jedoch Bundessache: „Zentrale Weichenstellungen müssen auf Bundesebene erfolgen“, stellt Klien unmissverständlich klar. 

Zitat Icon

Vorarlberg kann Impulse vor Ort setzen, aber zentrale Weichenstellungen müssen auf Bundesebene erfolgen.

Sicherheitslandesrat Markus Klien

Bedenken zum neuen Dienstzeitsystem
Derzeit scheint der Bund aber eher zusätzliche Steine in den Weg zu legen, anstatt diese zu entfernen. Besonders das in Vorarlberg erprobte neue Dienstzeitsystem (DZM) sieht Klien kritisch: Diese bringe nach ersten Erkenntnissen keine Verbesserungen, sondern könnte zu Gehaltseinbußen führen, warnt der FPÖ-Landesrat. Er kündigte bereits an, sich beim Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) „mit aller Konsequenz“ dafür einzusetzen, dass diesbezüglich nachjustiert wird. Rückendeckung hierfür gibt es vom Vorarlberger Landtag, der jüngst einstimmig beschlossen hat, dass Verschlechterungen für die Polizistinnen und Polizisten inakzeptabel seien.

Lesen Sie auch:
Die Vorarlberger Polizei hat seit Jahren mit einem Personalengpass zu kämpfen. Das soll sich ...
Personalmangel
Vorarlbergs Polizei braucht jetzt Hilfe von außen
07.08.2026

Personaloffensive zeigt Erfolge
Immerhin gibt es auch positive Anzeichen. Erst im Mai ist die Sicherheitsvereinbarung zwischen Bund und Land erneuert worden. Diese sieht unter anderem eine bedarfsgerechte Personalanpassung vor. Seit 2014 stieg die Zahl der Exekutivstellen in Vorarlberg von 865 auf 987 (Stand 1. April 2026). Für 2026 sind weitere Neuaufnahmen geplant, zudem beginnt mit 1. September die Aufnahmekampagne für 60 neue Polizeischülerinnen und -schüler. 

Klien zeigt sich jedenfalls guter Dinge, dass die „Amtshilfe“ aus anderen Bundesländern bald Geschichte sein wird: „Wir investieren in die Zukunft der Polizei und schaffen attraktive Perspektiven für den Berufseinstieg.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
16.08.2026 15:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
21° / 28°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
20° / 32°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
19° / 30°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
19° / 30°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
Brand im Föhrenwald: 250 Menschen evakuiert
92.375 mal gelesen
Es brennt erneut im Föhrenwald
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
90.254 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
85.917 mal gelesen
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
2710 mal kommentiert
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Steiermark
Umfrage-Beben in der Steiermark: FPÖ räumt ab!
1605 mal kommentiert
Bei der Landeshauptmann-Direktwahl läge Mario Kunasek laut aktueller Umfrage weit vorn.
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
1016 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Mehr Vorarlberg
Sicherheit im Land
Vorarlberg kämpft für attraktivere Polizeijobs
Zwei Senioren verletzt
Motorradfahrer (72) krachte gleich in zwei Autos
„Besser als Gold“
Doppel-Olympiasieger Hämmerle ist erstmals Papa
Schneiders Brille
Wenn der Wald brennt: Die Ängste eines Kindes
Schwer verletzt
Auf Autobahn: Alko-Biker fuhr Vorderfrau auf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf