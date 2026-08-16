Vorarlberg kämpft für attraktivere Polizeijobs

Zuletzt hatte die angespannte Personallage der Vorarlberger Polizei wieder einmal für Schlagzeilen gesorgt: Während alle anderen Bundesländer Kräfte nach Wien schicken, um dort die Jugendkriminalität zu bekämpfen, bleiben Vorarlbergs Polizisten zuhause. Mehr noch: Um alle Agenden erledigen zu können, ist man hierzulande selbst auf Hilfe von außerhalb angewiesen. Laut offiziellen Angaben werden – nicht zum ersten Mal – zehn bis 20 zusätzliche Beamte nach Vorarlberg versetzt. Sicherheitslandesrat Klien betont, dass man ständig Impulse setze, um dem Personalmangel Herr zu werden. Die Planungshoheit und das Budget für die Polizei seien jedoch Bundessache: „Zentrale Weichenstellungen müssen auf Bundesebene erfolgen“, stellt Klien unmissverständlich klar.