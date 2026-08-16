Waldbrand neben Autobahn rasch gelöscht

Ausgebrochen war das Feuer in einem Gestrüpp zwischen dem Feldkircher Tillisweg und der Autobahn. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer auf rund fünf Quadratmeter Fläche ausgebreitet. Den Florianis aus Feldkirch-Altenstadt gelang es zum Glück, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen.
Rasche Brandbekämpfung
Die Feuerwehr Altenstadt war mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden die Brandbekämpfer von drei Streifen der Bundespolizei. Personen wurden nicht verletzt, die Brandursache wird derzeit untersucht.
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