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Einsatz in Feldkirch

Waldbrand neben Autobahn rasch gelöscht

Chronik
16.08.2026 10:45
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Am Freitag hat in Vorarlberg schon wieder ein Waldstück gebrannt, dieses Mal in Felkirch, unmittelbar neben der Rheintalautobahn. Die Florianis brachten die Lage schnell unter Kontrolle, Personen kamen nicht zu Schaden. 
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Ausgebrochen war das Feuer in einem Gestrüpp zwischen dem Feldkircher Tillisweg und der Autobahn. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer auf rund fünf Quadratmeter Fläche ausgebreitet. Den Florianis aus Feldkirch-Altenstadt gelang es zum Glück, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen. 

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