Waldbrand neben Autobahn rasch gelöscht

Ausgebrochen war das Feuer in einem Gestrüpp zwischen dem Feldkircher Tillisweg und der Autobahn. Als die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr am Brandort eintrafen, hatte sich das Feuer auf rund fünf Quadratmeter Fläche ausgebreitet. Den Florianis aus Feldkirch-Altenstadt gelang es zum Glück, die Flammen rasch unter Kontrolle zu bringen.