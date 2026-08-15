Der Vorarlberger, zum „schaffa“ geboren

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute geht es um ein Wort, dass im Ländle eine ganz besondere Bedeutung hat: „schaffa“
„Schaffa, schaffa, Hüsle baua“ lautet das bekannte Vorarlberger Motto zum Glück – wobei der Hausbau aufgrund gestiegener Kosten für junge Leute im Ländle mittlerweile fast unmöglich geworden ist (zumindest für jene ohne elterlichen Grundbesitz). Aus dem zweifach wiederholten „Schaffa“ der Redewendung müssten daher in einer moderneren und wahrhaftigeren Variante längst vier geworden sein, also „Schaffa, schaffa, schaffa, schaffa, Hüsle baua“, damit sie die tatsächlichen Zustände in Voradelberg noch widerspiegelt.
Aber auch wenn die Aussichten auf die eigenen vier Wände samt Dach über dem Kopf von Jahr zu Jahr schrumpfen, so wehrt sich der Voradelberger trotzdem gegen das Konzept einer Mietwohnung, da er in ihr bis heute die schmerzhafte Vernichtung von Kapital sieht.
Dass der Erhalt von Eigenbesitz mittels Reparaturen bis hin zur notwendigen Komplettrenovierung ebenfalls eine Minderung seines Vermögens darstellt, das ignoriert er stur. Zudem ist der Alemanne von seinem Naturell her schaffig (arbeitsam) veranlagt – wohin also mit dem angeborenen und überschüssigen Arbeitseifer, wenn nicht in die Verwirklichung des herzeigenen Hausprojekts?
An genau dieses legt er als geborener Schaffer auch persönlich Hand an, nicht allein wegen seines Sparbedürfnisses, sondern um damit gleichzeitig seinen gottgegebenen Arbeitseifer zu befriedigen. Denn schaffa kann man hierzulande nie genug!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.