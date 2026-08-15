Der Vorarlberger, zum „schaffa“ geboren

„Schaffa, schaffa, Hüsle baua“ lautet das bekannte Vorarlberger Motto zum Glück – wobei der Hausbau aufgrund gestiegener Kosten für junge Leute im Ländle mittlerweile fast unmöglich geworden ist (zumindest für jene ohne elterlichen Grundbesitz). Aus dem zweifach wiederholten „Schaffa“ der Redewendung müssten daher in einer moderneren und wahrhaftigeren Variante längst vier geworden sein, also „Schaffa, schaffa, schaffa, schaffa, Hüsle baua“, damit sie die tatsächlichen Zustände in Voradelberg noch widerspiegelt.