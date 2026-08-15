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„Vögels Lexikon“

Der Vorarlberger, zum „schaffa“ geboren

Vorarlberg
15.08.2026 18:27
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute geht es um ein Wort, dass im Ländle eine ganz besondere Bedeutung hat: „schaffa“

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Schaffa, schaffa, Hüsle baua“ lautet das bekannte Vorarlberger Motto zum Glück – wobei der Hausbau aufgrund gestiegener Kosten für junge Leute im Ländle mittlerweile fast unmöglich geworden ist (zumindest für jene ohne elterlichen Grundbesitz). Aus dem zweifach wiederholten „Schaffa“ der Redewendung müssten daher in einer moderneren und wahrhaftigeren Variante längst vier geworden sein, also „Schaffa, schaffa, schaffa, schaffa, Hüsle baua“, damit sie die tatsächlichen Zustände in Voradelberg noch widerspiegelt.

Aber auch wenn die Aussichten auf die eigenen vier Wände samt Dach über dem Kopf von Jahr zu Jahr schrumpfen, so wehrt sich der Voradelberger trotzdem gegen das Konzept einer Mietwohnung, da er in ihr bis heute die schmerzhafte Vernichtung von Kapital sieht.

Dass der Erhalt von Eigenbesitz mittels Reparaturen bis hin zur notwendigen Komplettrenovierung ebenfalls eine Minderung seines Vermögens darstellt, das ignoriert er stur. Zudem ist der Alemanne von seinem Naturell her schaffig (arbeitsam) veranlagt – wohin also mit dem angeborenen und überschüssigen Arbeitseifer, wenn nicht in die Verwirklichung des herzeigenen Hausprojekts?

An genau dieses legt er als geborener Schaffer auch persönlich Hand an, nicht allein wegen seines Sparbedürfnisses, sondern um damit gleichzeitig seinen gottgegebenen Arbeitseifer zu befriedigen. Denn schaffa kann man hierzulande nie genug!

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