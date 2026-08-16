Ist Kritik wütender ÖBB-Passagiere unberechtigt?

Ein kurzer Blick auf die Google-Rezensionen der ÖBB spricht Bände. „Es ist einfach Wahnsinn. Wir haben keine einzige Fahrt, wo alles in Ordnung geht.“ – „Sehr enttäuschender Service. Unklare Anweisungen in schwierigen Situationen. Sehr unzuverlässiger Fahrplan. Teure Tickets.“ – „Nie wieder!“ Man muss sich also nicht lange bemühen, um unzufriedene Kunden der ÖBB zu finden.