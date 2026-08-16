Ist Kritik wütender ÖBB-Passagiere unberechtigt?

Wie angenehm und zuverlässig ist das Reisen mit dem Zug heutzutage noch? Nach meiner eigenen schlechten Erfahrung stieß ich bei der Recherche auf viele wütende Passagiere, aber auch auf Statistiken, die die ÖBB eigentlich relativ gut dastehen lassen.
Ein kurzer Blick auf die Google-Rezensionen der ÖBB spricht Bände. „Es ist einfach Wahnsinn. Wir haben keine einzige Fahrt, wo alles in Ordnung geht.“ – „Sehr enttäuschender Service. Unklare Anweisungen in schwierigen Situationen. Sehr unzuverlässiger Fahrplan. Teure Tickets.“ – „Nie wieder!“ Man muss sich also nicht lange bemühen, um unzufriedene Kunden der ÖBB zu finden.
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