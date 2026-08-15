Hitzetote: 395 leere Sessel vor Bundeskanzleramt

„Klimakrise kostet Menschenleben und zerstört Lebensgrundlagen“

„Was wir diesen Sommer erleben, ist das Produkt von kollektivem Versagen im Umwelt- und Klimabereich in Österreich. Die Blockadehaltung großer Teile der Bundesregierung und vieler Landesregierungen hat dazu geführt, was wir jetzt sehen: verdorrte Äcker, brennende Wälder, Wohnungen und Krankenhäuser, die zu tödlichen Hitzefallen werden“, übt Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, massive Kritik. Die Klimakrise koste Menschenleben und zerstöre Lebensgrundlagen. „Die Bundesregierung muss endlich mit der nötigen Entschlossenheit handeln und noch nächste Woche ein Klima-Sofortpaket beschließen.“