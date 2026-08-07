Fakten-Check: Warum die Hitze keine Messlüge ist

Der Leitfaden der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) legt weltweit anerkannte Standards für die Messung meteorologischer und umweltbezogener Daten fest.

Er beschreibt, welche Instrumente verwendet werden sollten, wie diese korrekt installiert, kalibriert und gewartet werden müssen und nach welchen Methoden Wetter- und Klimadaten erhoben werden.

Ziel ist es, dass Messungen – etwa von Temperatur, Niederschlag, Wind, Luftdruck oder Luftfeuchtigkeit – weltweit vergleichbar und zuverlässig sind.