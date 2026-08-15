Leiter zu kurz: Frau muss in Rettungskorb springen

Flammen schlagen aus Fenstern

Besonders dramatisch entwickelte sich aber die Situation für eine Frau aus der Brandwohnung. Wie ein Video in den sozialen Netzwerken zeigt, flüchtete sie zunächst aufs Fensterbrett ihrer Wohnung – dort stellte sich aber heraus, dass die einsatzbereite Drehleiter nicht bis zu ihr hinauf reichte.