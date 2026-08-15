Seitenstechen ab erstem Kilometer! Heute ging nix

Allein auf weiter Flur

Die Stimmung entlang der Strecke sei sehr gut gewesen, die doch vielen Auf- und Ab-Strecken seien doch nicht so schlimm gewesen. Dass alle Geher-Bewerbe auf einmal gestartet worden waren, hatte sie auch nicht sehr getroffen. Denn ein befürchtetes Chaos auf der Strecke blieb aus. Schließlich musste sie auch vom zweiten Kilometer an immer alleine gehen.