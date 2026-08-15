Luka Mladenovic trainiert bei Phelps-Coach

„Er ist inzwischen ein sehr erfahrener Schwimmer, hat Höhen und Tiefen erlebt“, spricht Weis das Pfeiffersche Drüsenfieber und die zwischenzeitlich fehlende Weiterentwicklung nach Junioren-WM-Gold 2022 an. Mit dem Wechsel ins College nach Michigan (USA) und zuletzt nach Texas zu Erfolgscoach Bob Bowman (trainierte Michael Phelps und Leon Marchand) machte der 22-Jährige den nächsten Schritt, wurde auch im Kopf erwachsen. „Wenn das Training bei Bowman durchschlägt, dann ist er ein Mann für ein Olympia-Finale und eventuell mehr“, ist Weis sicher. Denn Mladenovic habe noch viel Potenzial. Die Olympia-Quali an sich sollte kein Problem darstellen: Die erforderliche Zeit von 2:09,35 Minuten unterbot er in Paris doppelt.