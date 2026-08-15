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„Nur ein Streich“

Pärchen beim Nacktbaden in Wiener Donau bestohlen

Gericht
15.08.2026 08:00
Die zwei Nachtschwärmer wollten sich während der Hitzewelle am Pier 22 auf der Wiener Donauinsel ...
Die zwei Nachtschwärmer wollten sich während der Hitzewelle am Pier 22 auf der Wiener Donauinsel abkühlen – das ging schief.(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Carola Leonie Müller
Von Carola Leonie Müller

Ein 42-Jähriger beteuert im Wiener Landesgericht: „Ich wollte ihnen nur einen Streich spielen.“ Für die zwei nächtlichen Nacktbadenden, denen plötzlich alle Sachen fehlten, war das aber nicht so lustig. Denn auch eine teure Luxusuhr schien zu fehlen – Gott sei Dank nicht lange. 

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Das haben sich die beiden Nachtschwärmer wohl anders vorgestellt: Nachdem sich ein 35-Jähriger und eine jüngere Deutsche im Juni während der Hitzewelle in einem Wiener Innenstadt-Club kennengelernt hatten, wollten sie sich nachts noch in der Donau abkühlen. Soweit so romantisch ...

Kleidung, Handys und Luxusuhren liegen lassen
Dabei ließen die zwei unbesorgt Kleidung, eine Tasche und ihre Wertgegenstände am Pier 22 auf der Wiener Donauinsel liegen – darunter Kopfhörer, Schmuck, zwei Luxusuhren, Schlüssel, Geldbörsen und Handys. Schließlich dachten die beiden, sie seien alleine und ungestört. 

Dann der Schock: Als die beiden fertig gebadet hatten, war fast alles weg! Nur die Kleidung lag Gott sei Dank noch an Ort und Stelle. Die Bestohlenen orteten eines der beiden Handys und fanden so den Übeltäter sehr rasch. Sie forderten von ihm ihre Sachen energisch zurück – zum Glück erfolgreich.

Vermisste Rolex 
Nur die teure Rolex des 35-Jährigen blieb verschwunden – jedoch nicht lange. Wie sich im Prozess im Wiener Landl herausstellte, lag die nämlich die ganze Zeit bei dem Wiener zu Hause. An jenem Abend trug er sie gar nicht am Handgelenk, wie ihm später einfiel.

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Vor Gericht muss der Dieb trotzdem. „Ich wollte ihnen nur einen Streich spielen“, sagte der 42-jährige Vietnamese. „Der Angeklagte war stark alkoholisiert“, verteidigt sein Anwalt. Für die Richterin sind jedoch seine zahlreichen Vorstrafen erschwerend. Das Urteil wegen Sachbeschädigung von zwölf Fahrzeugen und wiederholtem Diebstahl: 18 Monate Gefängnis.

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