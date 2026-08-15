Gute Diktaturen, böse Diktaturen

Dabei erweist sich die merkwürdige Doppelmoral, die es in Europa und auch hierzulande gibt, wenn es um die Kontakte zu Diktaturen und autoritär geführten Staaten geht. Da gibt es liebe Diktatoren und böse Diktatoren. Geradezu herzige, wie etwa die Machthaber in den Golfstaaten, deren Öl man braucht. Und diabolische, wie etwa den Herrn im Kreml oder die Mullahs in Iran, die es um jeden Preis zu bekämpfen gilt.