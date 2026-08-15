Die Stoanis lassen wieder alle Rekorde purzeln

Und auch hinter den Kulissen wird fleißig gearbeitet. Für ein „Geburtstagsständchen“ stehen die Stoanis sogar wieder im Tonstudio. Gemeinsam mit Harry Prünster drehen sie einen neuen Film, der im Stoanineum gezeigt wird. „Der Papa ist mit operiertem Herzschrittmacher frischen Mutes und ist für seinen Heimatort hyperaktiv“, berichtet Harald Willingshofer, Sohn vom Stoani-Reinhold. Der „Hafendorfer-Musiker“ betreut die Harmonikaschule und die Musikseminare, die regelmäßig Interessenten aus ganz Europa nach Gasen bringen. Denn der ganze Ort lebt nach wie vor ein Stück weit von den Stoanis.