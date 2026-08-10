70.000 Bäume in Wiens Gemeindebauten im Blick

Der Arbeitsplatz von Lisa Zant befindet sich in den Grünanlagen der 1800 Wiener Gemeindebauten, wo sich die Wienerin um Tausende hölzerne Giganten kümmert.
Gerade angesichts immer heißerer Sommer wird ihre Aufgabe immer wichtiger: Die studierte Landschaftsplanerin und Landschaftsarchitektin Lisa Zant wacht über die 70.000 Bäume auf insgesamt sechs Quadratkilometern Grünfläche in den Wiener Gemeindebauten.
„Krone“: Frau Zant, wie wird man Baum- und Grünexpertin bei Wiener Wohnen
Lisa Zant: Ich habe Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur an der Universität für Bodenkultur Wien studiert. Danach habe ich mehrere Jahre im Referat Baumschutz der Wiener Stadtgärten, der MA 42, gearbeitet.
Was sind Ihre Aufgabenbereiche?
Ich begleite Sanierungen, prüfe, ob neue Begrünungen möglich sind und entscheide mit, wie sich die Grünräume in den Gemeindebauten langfristig entwickeln.
Wie kann man sich das genau vorstellen?
Wird eine Wohnhausanlage saniert oder neu gebaut, betrachte ich den gesamten Grünraum: Welche Bäume können erhalten werden? Wie lassen sich ihre Kronen und Wurzeln während der Bauarbeiten schützen? Wo braucht es neue Pflanzungen? Und wie können Höfe, Freiflächen und Fassaden künftig grüner und an heißen Tagen angenehmer werden.
Ist der Erhalt der Bäume nicht immer die beste Lösung?
Nicht immer. Bäume können leider krank, beschädigt oder nicht mehr standsicher sein. Dann muss fachlich abgewogen werden, ob eine Fällung erforderlich ist und wie der Verlust ausgeglichen werden kann.
Wann darf ein Baum gefällt werden?
Das ist im strengen Wiener Baumschutzgesetz geregelt. Dieses sieht etwa für geschützte Bäume eine behördliche Bewilligung und grundsätzlich Ersatzpflanzungen vor. Bei einem großen alten Baum müssen oft mehrere junge Bäume nachgepflanzt werden. Diese gesetzlichen Regelungen werden bereits in der Planung mitgedacht, was ebenfalls zu meinen Aufgaben zählt.
Wie viele Bäume gibt es in den Innenhöfen der Gemeindebauten?
Wir haben 70.000 Bäume auf Grünflächen in der Größe von sechs Millionen Quadratmetern.
Wird auch die Fassadenbegrünung immer wichtiger?
Ja. Ich prüfe, welche Gebäude dafür geeignet sind, welche Pflanzen infrage kommen und ob eine dauerhafte Pflege möglich ist. Denn eine begrünte Fassade muss nicht nur gut aussehen. Sie muss zum Gebäude und zum Standort passen und auch nach vielen Jahren noch funktionieren.
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