70.000 Bäume in Wiens Gemeindebauten im Blick

Wie kann man sich das genau vorstellen?

Wird eine Wohnhausanlage saniert oder neu gebaut, betrachte ich den gesamten Grünraum: Welche Bäume können erhalten werden? Wie lassen sich ihre Kronen und Wurzeln während der Bauarbeiten schützen? Wo braucht es neue Pflanzungen? Und wie können Höfe, Freiflächen und Fassaden künftig grüner und an heißen Tagen angenehmer werden.