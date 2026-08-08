Turngeräte am Friedhof: Petition „nicht zulässig“

Nicht nur Gemeinderat und Meidlings türkiser Bezirksparteiobmann Lorenz Mayer (ÖVP) ist darüber verärgert: „Die Stadt Wien sollte sich darüber freuen, wenn sich engagierte Bürger an der Politik beteiligen wollen.“ Er kritisiert jetzt vor allem, dass die zuständige Magistratsbehörde davon ausgehe, dass die Petition den Abbau der Anlagen verlangt, obwohl dies im Text nie explizit erwähnt worden sei. Die Petition ziele eigentlich darauf ab künftig derartige Entwicklungen zu verhindern, so der ÖVP-Politiker.