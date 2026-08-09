Anrainern am Heuberg bleibt nur mühsamer Fußmarsch

Seit Anfang August finden am Hernalser Heuberg in mehreren Gassen Sanierungsarbeiten statt. Für Anrainer bedeutet das: Wer keine eigene Einfahrt oder Garage hat, der kann nicht mehr in der Nähe seines Hauses parken. Vielen bleibt nur ein langer und beschwerlicher Fußmarsch – bei über 30 Grad.