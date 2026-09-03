Jetzt haben die Villacher Adler ein Christkind!

Lukas Schreier feierte mit Salzburg vier Meistertitel, jetzt läuft er für den VSV auf! Sein großes Plus: Er ist ein Allroundspieler, kann im Sturm und in der Abwehr einlaufen. An der Drau trifft er auch viele Freunde wieder.
Allround-Spieler sind sehr gefragt! Das sind Cracks, die sowohl in der Offensive als auch in der Defensive gute Leistungen bringen – so einer ist Lukas Schreier. Bei Salzburg wurde der gelernte Verteidiger in den letzten zwei Jahren oft an vorderster Front eingesetzt.
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