Bergrettung: Wer soll bei Fahrlässigkeit zahlen?

Was meinen Sie?

Sollten Menschen, die einen Bergrettungseinsatz durch Fahrlässigkeit verursachen, die Kosten selbst tragen? Wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen einem unglücklichen Unfall und grobem Leichtsinn? Oder muss Bergrettung grundsätzlich für jeden kostenlos bleiben, weil niemand im Notfall Angst vor den Kosten haben sollte? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!