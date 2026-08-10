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Bergrettung: Wer soll bei Fahrlässigkeit zahlen?

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10.08.2026 17:30
Unfassbar schöne Landschaften laden zum Träumen und Erkunden ein, aber Sicherheit gilt als ...
Unfassbar schöne Landschaften laden zum Träumen und Erkunden ein, aber Sicherheit gilt als oberstes Gebot.(Bild: Hannes Wallner)
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Von Community

36 Menschen gerieten in Tirol in Bergnot, darunter Kleinkinder. 14 mussten per Hubschrauber geborgen werden. Alle blieben unverletzt – doch wer soll zahlen, wenn eine solche Notlage durch grobe Fahrlässigkeit entsteht: die Allgemeinheit oder der Verursacher? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit!

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Auch erfahrene Bergsportler sind nicht davor gefeit, eine Tour zu unterschätzen, die eigenen Kräfte zu überschätzen oder plötzlich vor schwierigeren Bedingungen zu stehen als erwartet. Gleichzeitig vermitteln Lifestyle- und Sportinfluencer in sozialen Medien oft den Eindruck, Bergtouren seien ein leichtes Abenteuer. Für Menschen mit wenig Bergerfahrung kann so die tatsächliche Gefahr schnell aus dem Blick geraten.

Österreichs Bergretter: Wenn nichts mehr hilft, sind sie zur Stelle.
Österreichs Bergretter: Wenn nichts mehr hilft, sind sie zur Stelle.(Bild: Bergrettung Kals)

Die Bergrettung hilft, wenn nichts mehr geht – unabhängig davon, wie es dazu gekommen ist. Doch sollte das auch für jene gelten, die eine Gefahr bewusst unterschätzen, Warnungen ignorieren oder völlig unvorbereitet aufbrechen? Oder sollten sie zumindest einen Teil der Kosten für den dadurch ausgelösten Rettungseinsatz tragen?

Was meinen Sie?
Sollten Menschen, die einen Bergrettungseinsatz durch Fahrlässigkeit verursachen, die Kosten selbst tragen? Wo würden Sie die Grenze ziehen zwischen einem unglücklichen Unfall und grobem Leichtsinn? Oder muss Bergrettung grundsätzlich für jeden kostenlos bleiben, weil niemand im Notfall Angst vor den Kosten haben sollte? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung und freuen uns auf Ihre Kommentare!

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