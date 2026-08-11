Kann ein Sommergespräch Ihre Meinung ändern?

Die Sommergespräche sind jedes Jahr eine riesige Bühne für die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker des Landes, um ihre Positionen und Anschauungen unters Volk zu bringen. Bei Leonore Gewessler hingen vergangenen Montag rund 482.000 Österreicherinnen und Österreicher an den Lippen der Grünen-Chefin. Rekordhalter ist Heinz-Christian Strache: In seinem Sommergespräch im Asylkrisenjahr 2015 schalteten sogar mehr als eine Million Menschen ein. Eignet sich diese öffentlichkeitswirksame Bühne aber auch dazu, nicht nur Kernwählerinnen und Kernwähler zu mobilisieren, sondern auch Menschen tatsächlich zu überzeugen und gar umzustimmen?

Ihre Meinung ist gefragt!

Hat Sie ein politisches Sommergespräch schon einmal zum Umdenken gebracht? Gab es eine Aussage, ein Argument oder vielleicht auch eine persönliche Art, die Sie überzeugt hat? Oder bleiben Sie bei politischen Talkshows grundsätzlich skeptisch? Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!