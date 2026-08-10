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Pool trotz Wasserkrise: Egoismus oder gutes Recht?

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10.08.2026 14:00
Wasser wird knapp, doch der Pool will gefüllt werden: Darf die Gemeinde den privaten Badespaß ...
Wasser wird knapp, doch der Pool will gefüllt werden: Darf die Gemeinde den privaten Badespaß verbieten?(Bild: David Büttner - stock.adobe.com)
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Von Community

Der eigene Pool, für das Wasser wird gezahlt – und trotzdem kann die Gemeinde das Befüllen verbieten. Bei Wasserknappheit hat Trinkwasser Vorrang vor dem privaten Badespaß. Doch wie weit darf dieser Vorrang gehen? Und ist es gerechtfertigt, Poolbesitzer zum Verzicht zu zwingen?

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Rechtlich ist die Lage klar: Ein behördliches Poolfüllverbot ist keine unverbindliche Empfehlung. Je nach Situation können Gemeinden oder andere Behörden die Nutzung einschränken. Wer sich darüber hinwegsetzt, riskiert eine Verwaltungsstrafe. Trotzdem wird eifrig diskutiert: Während die einen sagen: „Ich habe den Pool bezahlt, also darf ich ihn auch nutzen“, fragen andere: Muss wirklich Trinkwasser für den Badespaß fließen, wenn es andernorts bereits knapp wird?

Mein Pool, mein Wasser, meine Entscheidung?
„Andere gehen jede Woche ins Restaurant oder ins Kino – man braucht keines davon, aber sie machen Spaß“, schreibt „Krone“-Leser Michael106152. Warum also soll ausgerechnet der eigene Pool zum Problem werden? Besonders bitter wird es für jene, die ihren Pool zwar im Frühjahr befüllen dürfen, ihn im Hochsommer aber nicht mehr nachfüllen dürfen. „Dann habe ich 600 Euro für die Erstbefüllung in den Wind geschossen“, lautet der Einwand des Lesers. Sein Vergleich: Ein Auto zu kaufen und anschließend nicht mehr tanken zu dürfen. Ein weiteres Argument kommt von User Otma:
 

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Otma
Bei uns in der Gemeinde ist der Bürgermeister und der Feuerwehr Kommandant froh darüber das es Pools gibt. Wir haben keine Löschteiche und die Wasserversorung kommt beim öffnen von einen Hydranten bereits nach kurzer Zeit zum Wanken. So gibt es sehr viele m3 Löschwasser in reseve ohne das die Gemeinde Kassa nur einen Cent ausgeben muss. Diese Infrastruktur zahlendie Poolbesitzer aus ihren privaten Geldern. Die Feuerwehr darf ohne Rücksicht auf Schäden am Pool bei Gefahr im Verzug das Poolwasser entnehmen. Solche Schäden deckt auch die Haushalts Versicherung der Eigenheim Besitzer.
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Das blaue Gold: Österreich wurde lange Zeit um seinen Reichtum an Trinkwasser beneidet. ...
Das blaue Gold: Österreich wurde lange Zeit um seinen Reichtum an Trinkwasser beneidet. Ausgerechnet diese Ressource wird mancherorts nun knapp.(Bild: soya - stock.adobe.com)

Beim Trinkwasser hört der private Spaß auf
Für die Gegenseite ist die Sache einfacher: Wenn das Wasser knapp wird, muss zuerst das Notwendige gesichert sein. Trinken, Kochen und Hygiene gehen vor dem privaten Swimmingpool. User Schachermaier findet deshalb wenig Verständnis für jene, die Einschränkungen nicht akzeptieren wollen. Wasser sei keine Selbstverständlichkeit, sondern lebensnotwendig. Gefordert werden auch strengere Kontrollen. Ein Leser schlägt vor, Poolwasser grundsätzlich über einen eigenen Zähler zu erfassen und gesondert zu verrechnen:

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ArnoLade
Es sollte für jeden Poolbesitzer verpflichtend sein, einen eigenen Wasserzähler für das Poolwasser zu haben und für dieses Wasser extra zu bezahlen. Uns in der Gemeinde ist aufgefallen, dass in der Nacht viele Personen den Pool nachfüllen oder sogar warmes Wasser gegen frisches austauschen. Das ist völlig inakzeptabel. Die bald überall verfügbaren Funkzähler ermöglichen diese Kontrolle.
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Ihre Meinung ist gefragt!
Ist es Egoismus, einen Pool trotz Wasserknappheit zu befüllen? Oder ist es das gute Recht eines Besitzers, sein Eigentum zu nutzen, solange er dafür bezahlt?Braucht es eigene Wasserzähler und strengere Kontrollen? Und würden Sie selbst auf Ihren Pool verzichten, wenn Ihre Gemeinde das Wasser rationieren muss? Diskutieren Sie mit!

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