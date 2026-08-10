Pool trotz Wasserkrise: Egoismus oder gutes Recht?

Mein Pool, mein Wasser, meine Entscheidung?

„Andere gehen jede Woche ins Restaurant oder ins Kino – man braucht keines davon, aber sie machen Spaß“, schreibt „Krone“-Leser Michael106152. Warum also soll ausgerechnet der eigene Pool zum Problem werden? Besonders bitter wird es für jene, die ihren Pool zwar im Frühjahr befüllen dürfen, ihn im Hochsommer aber nicht mehr nachfüllen dürfen. „Dann habe ich 600 Euro für die Erstbefüllung in den Wind geschossen“, lautet der Einwand des Lesers. Sein Vergleich: Ein Auto zu kaufen und anschließend nicht mehr tanken zu dürfen. Ein weiteres Argument kommt von User Otma:

