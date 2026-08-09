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Welche Regeln würden Sie für E-Scooter einführen?

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09.08.2026 15:56
Die schnellen Roller erfreuen sich besonders bei Kindern großer Beliebtheit, die Gefahren werden ...
Die schnellen Roller erfreuen sich besonders bei Kindern großer Beliebtheit, die Gefahren werden dabei aber teilweise unterschätzt.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
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Von Community

Seit Mai gelten strengere Regeln für E-Scooter. Verkehrsminister Peter Hanke (SPÖ) erwägt aber bereits weitere Verschärfungen. Die Polizei hat bei ihrer Schwerpunktkontrolle am Wochenende in Graz an nur zwei Tagen insgesamt 160 Verstöße festgestellt. Welche Regeln würden Sie persönlich für E-Scooter einführen? 

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Ausweitung der Helmpflicht, Klingel und Blinker an den Geräten anbringen, eine Alkoholgrenze von 0,5 Promille und die Mitnahme anderer Personen am E-Scooter ist verboten: Das sind die neuesten Regelungen zum Fahren mit den elektrischen Rollern. 

Doch immer wieder kommt es zu Verstößen. Der Helm wird trotz der Vorgabe nicht von jedem oder jeder aufgesetzt und getunte Modelle fahren weit mehr als die erlaubten 25 km/h. 

Immer wieder kommt es bei dem Fahren mit E-Scootern zu gefährlichen bis tödlichen Situationen
Immer wieder kommt es bei dem Fahren mit E-Scootern zu gefährlichen bis tödlichen Situationen(Bild: Fotokerschi / Rauscher David)

Welche Regeln würden Sie für den Gebrauch bzw. das Fahren von E-Scootern notwendig finden? Erachten Sie die aktuellen Anpassungen für sinnvoll oder nicht ausreichend? Was finden Sie gut, was ist für Sie kritikwürdig?


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