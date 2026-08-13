Immer mehr Steirer wollen „KI-Experten“ werden

Das Weiterbildungszentrum der Uni Graz feiert heuer sein 20-Jahr-Jubiläum und kann auf bislang 30.000 Teilnehmer zurückblicken. Die Formate richten sich nicht nur an Akademiker. Hoch im Kurs steht „Nachhilfe“ in künstlicher Intelligenz, Lebensberatung oder Leadership.
Wenn Stephan Witzel zu reden beginnt, merkt man, dass er nicht nur „Brücken von der Uni nach draußen“ schlagen will, sondern es ihm auch gelingen dürfte. Nahbar, gleich per du mit uns, führt er voller Freude durch die Räumlichkeiten von Uni for Life. Die Weiterbildungsinstitution der Universität Graz ist im historischen Palais Kottulinsky in Graz untergebracht.
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