Immer mehr Steirer wollen „KI-Experten“ werden

Wenn Stephan Witzel zu reden beginnt, merkt man, dass er nicht nur „Brücken von der Uni nach draußen“ schlagen will, sondern es ihm auch gelingen dürfte. Nahbar, gleich per du mit uns, führt er voller Freude durch die Räumlichkeiten von Uni for Life. Die Weiterbildungsinstitution der Universität Graz ist im historischen Palais Kottulinsky in Graz untergebracht.