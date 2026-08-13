Wer jetzt mich sieht, wird weinen“

Der Rhein gab übrigens noch etwas frei, wie die „Welt“ berichtete: einen alten Text in einer Plastikbox – die Schlussdeklaration der ersten Weltklimakonferenz von 1979 in Genf. Sie enthält die Warnung vor den Folgen eines sich drastisch ändernden Klimas und den Aufruf, dass die Menschheit dringend etwas unternehmen müsse. Ein Fund, der wie ein drohender Hungerstein unserer Zeit wirkt. „Wer mich jetzt sieht, wird weinen“ . . .