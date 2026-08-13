Glückliches Ende für stacheligen Patienten in Not

Nach kurzer Recherche stieß die Familie auf die Telefonnummer der Tierärztin Miki Zichy. Da die Familie vor Ort kein Auto hatte, half die Nachbarin von Koschutnigs Vater sofort aus und fuhr die Familie samt Schuhschachtel zur Tierärztin. „Normalerweise rollen sich die Tiere ein, wenn sie verletzt sind. Dieser Igel hat sich jedoch leicht untersuchen lassen – er war ganz schlapp und schwach“, erklärt Zichy.