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Zu früh gefreut ...

Kurioser Popo-Jubel sorgt für Lacher und Aufregung

Fußball International
13.08.2026 06:48
Aston Villa erzielte zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich – am Ende triumphierte aber dennoch ...
Aston Villa erzielte zwar den zwischenzeitlichen Ausgleich – am Ende triumphierte aber dennoch PSG.(Bild: Krone-Collage/AP/Darko Bandic, Screenshot/DAZN)
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Von krone Sport

Paris Saint-Germain hat sich mit einem 2:1-Sieg gegen Aston Villa den Supercup gesichert – doch für den kuriosesten Moment des Abends hat ein Fan der Engländer gesorgt. Den zwischenzeitlichen Ausgleich feierte dieser ausgelassen und mit heruntergelassener Hose ... 

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Nach 20 Minuten brachte Khvicha Kvaratskhelia den Champions-League-Sieger in Salzburg in Führung. Doch Aston Villa gab sich nicht geschlagen. In der 45. Minute war es Offensiv-Juwel Brian Madjo, der für den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Engländer sorgte. 

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Am Ende doch zu früh gefreut
Dieser wurde von den Aston-Villa-Anhängern auf den Tribünen euphorisch gefeiert. Dabei legte sich vor allem ein Fan „besonders“ ins Zeug. Denn spontan zieht der Mann seine Hose runter und streckt sein blankes Hinterteil in Richtung der TV-Kameras. 

Desire Doue
Desire Doue(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Eine Szene, die vielerorts für Lacher sorgte. Am Ende durfte aber vor allem die PSG-Anhänger wieder lachen. Denn der Fan hatte sich insgesamt zu früh gefreut. In der 61. Minute sorgte Desire Doue für den 2:1-Treffer, der schließlich auch das Endergebnis bleiben sollte. 

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