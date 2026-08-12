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Die Schöne & das Biest

Disney-Magie exklusiv bei der „Krone“-Preview

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12.08.2026 04:36
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Ein Märchenklassiker kehrt auf die große Musicalbühne zurück: Disneys „Die Schöne und das Biest“ feiert im September sein großes Comeback im Wiener Raimund Theater. „Krone“-Leser können die spektakuläre Neuinszenierung schon vor der offiziellen Premiere erleben. Wir verlosen für die exklusive „Krone“-Preview am 17. September insgesamt 15x2 VIP-Tickets sowie 20x2 Tickets der Kategorie A!

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Wenn sich der Vorhang hebt, Belle auf das geheimnisvolle Biest trifft und die ersten Töne der weltberühmten Melodien erklingen, hält wieder jede Menge Disney-Zauber Einzug in Wien. Ab Herbst bringt Intendant Christian Struppeck eines der erfolgreichsten Musicals der Welt zurück zu den Vereinigten Bühnen Wien ins Raimund Theater. Die große Premiere ist für den 25. September angesetzt.

Broadway-Hit kehrt nach Wien zurück
Die Erfolgsgeschichte des Musicals kann sich sehen lassen: Die Originalproduktion lief mehr als 13 Jahre ohne Unterbrechung am Broadway und wurde für neun Tony Awards nominiert. Mehr als 38 Millionen Menschen in über 17 Ländern haben die Geschichte von Belle und dem verwunschenen Prinzen bereits auf der Bühne erlebt. Für Wien wird die Geschichte in einer imposanten Neuinszenierung auf die Bühne gebracht. Das Publikum darf sich auf prachtvolle Kulissen, schillernde Kostüme, opulente Choreografien und aufwendige Bühnentechnik freuen.

(Bild: (c) Disney/VBW)
(Bild: (c) Disney/VBW)
(Bild: (c) Disney/VBW)
(Bild: (c) Disney/VBW)

Bekannte Hits und hochkarätige Besetzung
Natürlich dürfen auch die großen musikalischen Klassiker nicht fehlen. Die Musik stammt von Oscar- und Tony-Award-Preisträger Alan Menken, die Liedtexte unter anderem von Howard Ashman und Sir Tim Rice. Zu den bekanntesten Songs zählen „Sei hier Gast“ und der vielfach ausgezeichnete Titelsong „Die Schöne und das Biest“.

In den beiden Hauptrollen stehen Marlene Jubelius als Belle und Dominik Hees als das Biest auf der Bühne. Für Jubelius bedeutet die Produktion zugleich ihre erste Hauptrolle bei den Vereinigten Bühnen Wien und ihr Wien-Debüt. Hees ist dem heimischen Musicalpublikum bereits aus mehreren VBW-Produktionen bekannt. Tickets für die „Krone“ -Preview, sowie reguläre Tickets und ermäßigte Tickets für „Krone“ BonusCard-Besitzer für alle weiteren Vorstellungen gibt es HIER im „Krone“ Ticketshop!  

Marlene Jubelius, Dominik Hees und Christian Struppeck
Marlene Jubelius, Dominik Hees und Christian Struppeck(Bild: Disney/VBW)

Exklusiv vor der offiziellen Premiere dabei sein
„Krone“-Leser müssen allerdings nicht bis zur offiziellen Premiere warten: Am 17. September 2026 steigt die exklusive „Krone“-Preview im Raimund Theater. Dabei gibt es gleich mehrere Chancen auf einen unvergesslichen Musicalabend. Die „Krone“ verlost: 15x2 VIP-Tickets & 20x2 Tickets der Kategorie A für die „Krone“-Preview am 17. September 2026. Jetzt Gewinnspielformular bis zum 26. August, 09:00 Uhr ausfüllen, mitspielen und mit etwas Glück Disney-Magie im Raimund Theater genießen!

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