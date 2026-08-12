Disney-Magie exklusiv bei der „Krone“-Preview

Broadway-Hit kehrt nach Wien zurück

Die Erfolgsgeschichte des Musicals kann sich sehen lassen: Die Originalproduktion lief mehr als 13 Jahre ohne Unterbrechung am Broadway und wurde für neun Tony Awards nominiert. Mehr als 38 Millionen Menschen in über 17 Ländern haben die Geschichte von Belle und dem verwunschenen Prinzen bereits auf der Bühne erlebt. Für Wien wird die Geschichte in einer imposanten Neuinszenierung auf die Bühne gebracht. Das Publikum darf sich auf prachtvolle Kulissen, schillernde Kostüme, opulente Choreografien und aufwendige Bühnentechnik freuen.