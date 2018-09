Fünf Euro für einen Liter Leitungswasser

Cappuccino, Verlängerter, Apfelstrudel, Eier, Schnittlauchbrot - das Frühstück im Wiener Traditionscafé am Ring wurde in vollen Zügen genossen. Bis zur Rechnung. Denn für zwei 0,5-Liter-Krüge Leitungswasser extra wurden gesamt fünf Euro in Rechnung gestellt. Genau in diesen Tagen, an denen heimischen Wirten mittels EU-Richtlinie das Verrechnen von Leitungswasser wieder untersagt werden soll.