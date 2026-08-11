Unzählige Diebstähle durch drei Festnahmen geklärt

Sie seien mit nur einem Ziel nach Österreich eingereist – um hier durch Einbrüche Geld zu „verdienen“. Das gab ein osteuropäisches Trio bei seiner Festnahme durch die Polizei Anfang August an. Alle drei sind teils europaweit polizeibekannt. Nun sitzen sie in Ried in Untersuchungshaft.
Zwei moldawische Staatsbürger, 38 und 46 Jahre alt, und ein 30-jähriger rumänischer Staatsbürger sind dringend verdächtig, in der Nacht auf Mittwoch, den 5. August, in Raab und Zell an der Pram fünf Einbruchsdiebstähle in Firmen begangen zu haben. Für die Tat waren sie am späten Abend mit einem öffentlichen Verkehrsmittel aus Linz angereist.
Bargeld sichergestellt
Bei der Rückfahrt nach Linz konnten alle drei Männer von Polizisten des Landeskriminalamtes Oberösterreich festgenommen und das gesamte gestohlene Bargeld sichergestellt werden. Die Beschuldigten hielten sich teilweise bereits seit mehreren Monaten in Österreich auf, wobei sie unangemeldet in diversen Unterkünften wohnten.
Alle drei polizeibekannt
Laut eigenen Angaben kamen sie einzig mit dem Ziel nach Österreich, mit Einbrüchen Geld zu verdienen. In der zuletzt bewohnten Unterkunft in Linz fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und gestohlenes Bargeld. Alle drei sind in mehreren europäischen Ländern polizeilich bekannt. Gegen einen der Täter besteht ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den Schengenraum, gegen einen weiteren Beschuldigten ein internationaler Haftbefehl wegen Einbruchsdiebstählen.
Zahlreiche Einbrüche geklärt
Durch die Ermittlungen konnten bislang zahlreiche Einbruchsdiebstähle in Firmengebäude in den Bezirken Scheibbs, Liezen, Perg, Kirchdorf, Vöcklabruck, Rohrbach und Schärding geklärt werden. Die Männer wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
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