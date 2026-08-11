Unzählige Diebstähle durch drei Festnahmen geklärt

Alle drei polizeibekannt

Laut eigenen Angaben kamen sie einzig mit dem Ziel nach Österreich, mit Einbrüchen Geld zu verdienen. In der zuletzt bewohnten Unterkunft in Linz fanden die Beamten Einbruchswerkzeug und gestohlenes Bargeld. Alle drei sind in mehreren europäischen Ländern polizeilich bekannt. Gegen einen der Täter besteht ein Einreise- und Aufenthaltsverbot für den Schengenraum, gegen einen weiteren Beschuldigten ein internationaler Haftbefehl wegen Einbruchsdiebstählen.