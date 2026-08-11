Festwochen in Gmunden: Sommerfrische und Burg-Star

In der Stadtpfarrkirche Laakirchen gastiert „Faltenradio“, ein Musikensemble, das Volksmusik, Klassik, Jazz, Klezmer auf ungewöhnliche Weise verbindet (15. 9.). Seit 2012 sind Verena Doublier und Sebastian Radon als „Wiener Blond“ unterwegs, sie verbinden in der Remise Gmunden Musik und Kabarett (25. 9.).

Übrigens: Für die traditionellen Christtagskonzerte in Bad Ischl sind schon Tickets erhältlich.