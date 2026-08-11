Festwochen in Gmunden: Sommerfrische und Burg-Star

Sprache, Musik und Begegnung – die Salzkammergut Festwochen sind noch in vollem Gange. Ein Burgschauspieler widmet sich Jubilarin Ingeborg Bachmann, zudem ist im Herbst eine neue Konzertreihe geplant – und es lohnt sich, einen Blick auf Weihnachten zu riskieren.
Zu den Höhepunkten zählten bisher sowohl die Performance von „Jedermann“-Philipp Hochmair und das Konzert von Parov Stelar, wir haben darüber berichtet. Der Herbst bringt neue Konzertformate – und ein „Bachmann.Fest“ am kommenden Samstag, den 15. August: Anlässlich des Jubiläumsjahres – Ingeborg Bachmann hätte heuer den 100. Geburtstag gefeiert – blättert Burg-Star Michael Maertens im Stadttheater Gmunden die Erzählung „Ein Wildermuth“ auf. Es gibt noch Tickets.
Der musikalische Herbst eröffnet den Blick auf das 40-jährige Jubiläum der Salzkammergut Festwochen im kommenden Jahr. Die neue Reihe „Sound of Sommerfrische“ bringt internationale Kammermusik nach Traunkirchen. Weltklasse-Solistinnen und -Solisten rund um Roland Greutter widmen sich in einer „Schubertiade“ und einer „Brahmsiade“ (5. und 6. September).
In der Stadtpfarrkirche Laakirchen gastiert „Faltenradio“, ein Musikensemble, das Volksmusik, Klassik, Jazz, Klezmer auf ungewöhnliche Weise verbindet (15. 9.). Seit 2012 sind Verena Doublier und Sebastian Radon als „Wiener Blond“ unterwegs, sie verbinden in der Remise Gmunden Musik und Kabarett (25. 9.).
Übrigens: Für die traditionellen Christtagskonzerte in Bad Ischl sind schon Tickets erhältlich.
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