Rückgabe von kostbaren Mineralien an zwei Stifte

„Ein Museum muss sich nicht nur mit dem beschäftigen, was es bewahrt, sondern ebenso mit der Frage, wie diese Objekte in seine Sammlungen gelangt sind“, sagt Alfred Weidinger, Geschäftsführer der OÖ Landes-Kultur GmbH. Seit vier Jahren wird deshalb die Geschichte des OÖ Landesmuseums und seiner Sammlungen systematisch aufgearbeitet. Die Herkunft der Objekte steht im Zentrum der Provenienzforschung.