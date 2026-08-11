Statt erhoffter Liebe gab es dann plötzlich Hiebe

Die Täterbeschreibung

Täter 1 war ein älterer Mann, trug ein weißes T-Shirt und hatte eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Täter war etwa 30 Jahre alt, schwarz bekleidet und hatte ein Tattoo am rechten Unterarm.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nietzschestraße unter 059133/4589.