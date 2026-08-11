Statt erhoffter Liebe gab es dann plötzlich Hiebe

Im Zug nach Linz lernte ein Deutscher am Montag zwei Männer kennen. Man war sich sympathisch und am Ende sollte es zu einem erotischen Tête-à-Tête kommen. Doch der 34-Jährige erlebte ein blaues Wunder, wurde geschlagen und ausgeraubt.
Nachdem man aus dem Zug ausgestiegen war, ging der 34-jährige deutsche Staatsbürger gegen 19 Uhr mit zwei ihm unbekannten Männern zu einem Abrisshaus in den Boschweg in Linz. Plötzlich riss ihm einer der beiden Männer die Jacke samt Bargeld aus der Hand und versetzte ihm nach kurzer Rangelei einen Faustschlag in das Gesicht.
Fahndung blieb erfolglos
Anschließend verließen die beiden Täter fluchtartig die Örtlichkeit. Das Opfer wurde unbestimmten Grades verletzt und im Kepler Uniklinikum behandelt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher erfolglos.
Die Täterbeschreibung
Täter 1 war ein älterer Mann, trug ein weißes T-Shirt und hatte eine schwarze Umhängetasche. Der zweite Täter war etwa 30 Jahre alt, schwarz bekleidet und hatte ein Tattoo am rechten Unterarm.
Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Nietzschestraße unter 059133/4589.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.