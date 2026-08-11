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Gäste evakuiert

Wasserschaden legt Hotel in Wolkenkratzer lahm

Oberösterreich
11.08.2026 13:39
Nach dem Wasserschaden herrscht im QUADRILL Tower vorerst Stillstand.
Nach dem Wasserschaden herrscht im QUADRILL Tower vorerst Stillstand.(Bild: Gregor Hartl Photography)
Porträt von Mario Ruhmanseder
Von Mario Ruhmanseder

Erst seit wenigen Monaten werden im spektakulären Quadrill Tower in Linz Gäste empfangen. Jetzt herrscht im Hotel und auch im Restaurant Q27 im 27. Stock plötzlich Stillstand. Ein Wasserschaden setzte Teile des Gebäudes außer Gefecht, Gäste und Mitarbeiter wurden evakuiert. Wie groß der Schaden tatsächlich ist und wann wieder aufgesperrt werden kann, ist derzeit völlig offen.

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Ein technischer Defekt hat im erst vor wenigen Monaten eröffneten Quadrill Tower in Linz für einen größeren Wasserschaden gesorgt. Betroffen ist vor allem das Arcotel Tabakfabrik im Gebäude, das vorerst geschlossen bleibt. Wie die Hotelkette mitteilt, trat der Schaden am Sonntag im 9. Stock des Wolkenkratzers auf. Ursache war demnach ein Defekt an einer Sprinklerleitung. Das austretende Wasser sorgte in weiterer Folge auch dafür, dass die Aufzüge ausfielen.

Gäste und Mitarbeiter evakuiert
Der Evakuierungsplan wurde daraufhin aktiviert. Gäste und Mitarbeiter mussten das Hotel verlassen, die betroffenen Gäste wurden ins Arcotel Nike an der Donaulände gegenüber gebracht. Im Hotel im Quadrill Tower befinden sich derzeit weder Gäste noch Mitarbeiter.

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Hotel und Restaurant bis auf Weiteres zu
Wie groß der entstandene Schaden tatsächlich ist, steht noch nicht fest. Sachverständige, Techniker und Fachfirmen untersuchen derzeit die Ursache und arbeiten an den notwendigen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Wann das erst im April eröffnete Arcotel Tabakfabrik wieder Gäste empfangen kann, ist damit ebenfalls offen. Auch das Restaurant Q27 bleibt vorerst geschlossen. Laut Hotelkette sollen beide erst wieder öffnen, wenn die vollständige Funktionstüchtigkeit sichergestellt ist.

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