Wasserschaden legt Hotel in Wolkenkratzer lahm

Hotel und Restaurant bis auf Weiteres zu

Wie groß der entstandene Schaden tatsächlich ist, steht noch nicht fest. Sachverständige, Techniker und Fachfirmen untersuchen derzeit die Ursache und arbeiten an den notwendigen Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Wann das erst im April eröffnete Arcotel Tabakfabrik wieder Gäste empfangen kann, ist damit ebenfalls offen. Auch das Restaurant Q27 bleibt vorerst geschlossen. Laut Hotelkette sollen beide erst wieder öffnen, wenn die vollständige Funktionstüchtigkeit sichergestellt ist.