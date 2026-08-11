Kultiger Steyr-Traktor half beim Feuerlöschen

Das Feuerwehrmuseum in St. Florian nahm jetzt einen ganz besonderen Oldtimer in seiner Sammlung auf: Der froschgrüne „15er Steyr“ – ein Traktor – half einst bei Löscheinsätzen.
Ein grüner Traktor – ein Steyr T80 oder „15er Steyr“ – muss sich ab sofort zwischen roten Feuerwehrautos behaupten. Der Oldtimer, der 1957 von der Steyr-Daimler-Puch AG gebaut worden ist, hatte viele Jahre in Grünbach bei Freistadt seinen „Stall“, doch jetzt übersiedelte er ins Feuerwehrmuseum in St. Florian.
Der rüstige Oldtimer ist noch für die Straße zugelassen. Sein Einzylinder-Dieselmotor lässt ihn mit rasanten 20 km/h tuckern, in alten Zeiten half er sogar bei Löscheinsätzen mit. Oft war nur der Traktor vom Bauern als „motorisiertes Einsatzfahrzeug“ verfügbar, das Tragkraftspritzenanhänger mit Pumpen und Schläuchen zum Einsatzort zog. Somit ist der Platz im Feuerwehrmuseum verdient.
Übrigens – was wenige wissen: Das Feuerwehrmuseum in St. Florian hat sogar einen Museumsshop, in dem sich gediegene Merchandisingprodukte rundum Feuerwehr erwerben lassen.
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