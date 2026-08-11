Kultiger Steyr-Traktor half beim Feuerlöschen

Der rüstige Oldtimer ist noch für die Straße zugelassen. Sein Einzylinder-Dieselmotor lässt ihn mit rasanten 20 km/h tuckern, in alten Zeiten half er sogar bei Löscheinsätzen mit. Oft war nur der Traktor vom Bauern als „motorisiertes Einsatzfahrzeug“ verfügbar, das Tragkraftspritzenanhänger mit Pumpen und Schläuchen zum Einsatzort zog. Somit ist der Platz im Feuerwehrmuseum verdient.