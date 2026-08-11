Das 80-jährige Jubiläum an der Orgel endet Sonntag

Konrad Altmann steht vor seinem letzten Auftritt. Am Sonntag spielt der 92-Jährige in der Kirche in Altschwendt noch einmal an der Orgel. Schon mit zwölf Jahren nahm der rüstige Pensionist auf der Orgelbank der Kirche Platz, „in der letzten Woche hab’ ich am Sonntag die Frühmesse und bei einem Begräbnis in Kallham gespielt“, zählt Altmann wie selbstverständlich seine Termine auf. Ob es Tage gibt, an denen er mal keine Lust auf sein Hobby hatte? „Eigentlich ned. Nur die Beweglichkeit der Finger hat inzwischen merkbar abgenommen.“