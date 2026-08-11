Das 80-jährige Jubiläum an der Orgel endet Sonntag

Konrad Altmann ist 92 Jahre alt. Im Alter von zwölf Jahren hat er das erste Mal auf der Orgelbank Platz genommen. Am Sonntag soll es das letzte Mal sein. Bei der Messe in der Kirche von Altschwendt (OÖ).
Konrad Altmann steht vor seinem letzten Auftritt. Am Sonntag spielt der 92-Jährige in der Kirche in Altschwendt noch einmal an der Orgel. Schon mit zwölf Jahren nahm der rüstige Pensionist auf der Orgelbank der Kirche Platz, „in der letzten Woche hab’ ich am Sonntag die Frühmesse und bei einem Begräbnis in Kallham gespielt“, zählt Altmann wie selbstverständlich seine Termine auf. Ob es Tage gibt, an denen er mal keine Lust auf sein Hobby hatte? „Eigentlich ned. Nur die Beweglichkeit der Finger hat inzwischen merkbar abgenommen.“
Auszeichnung vom Land
Schließlich waren die feinmotorischen Einschränkungen zusammen mit seinen zunehmenden Knieschmerzen die Gründe für seine Entscheidung nach 80 Jahren vom regelmäßigen Dienst an der Orgel Abschied zu nehmen. Für sein Engagement ist er dafür schon mit der Kulturmedaille des Landes ausgezeichnet worden.
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