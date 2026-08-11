Knapper Derbysieg – Grödig behält die weiße Weste!

Grödig bleibt auch in der zweiten Runde der 3. Liga Nord ohne Punktverlust! Auch im Derby gegen Seekirchen setzte sich der Aufsteiger durch. Die Lapkalo-Elf muss hingegen weiter auf den ersten Zähler warten. Dietach konnte sich auswärts bei Pinzgau über einen 4:2-Sieg freuen. Die Highlights der Runde gibt es im Video.