Pez, Keli & Co enthüllen das „wahre“ Linz

Das Thema des Wandels im Einkaufsverhalten und die Auswirkungen auf die Städte werden ebenfalls beleuchtet. „Jeder Einkauf ist heute ein hochpolitischer Akt“, sagte Nordico-Chefin Andrea Bina, die auch verrät, dass an der umfassenden Schau eineinhalb Jahre gearbeitet worden ist.

„Made in Linz – Standort für Handel, Industrie und Handwerk“ ist noch bis 4. Oktober im Nordico Stadtmuseum angesetzt.