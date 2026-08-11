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Schau im Stadtmuseum

Pez, Keli & Co enthüllen das „wahre“ Linz

Oberösterreich
11.08.2026 15:30
Blick in die Ausstellung: Erinnerungen an den ersten „Konsum“
Blick in die Ausstellung: Erinnerungen an den ersten „Konsum“(Bild: Norbert Artner)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Vom Pez-Spender bis zur Keli-Limo: Die Ausstellung „Made in Linz“ widmet sich im Nordico Stadtmuseum dem Thema Handel, Industrie und Handwerk in der Donaustadt. Altbekanntes, aber auch Überraschendes und Wissenswertes aus einem Zeitraum von mehr als 175 Jahren wurde zusammengetragen – ein Streifzug voller Nostalgie.

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Industriestadt, Kulturstadt oder Wiege der Schwedenbombe: Linz hat in der österreichischen Wirtschaft immer mit prägnanten Marken mitgemischt. Dem geht nun die Ausstellung „Made in Linz“ im Nordico Stadtmuseum nach.

Mehr als 115 Produkte aus Linz stehen im Zentrum der Schau, die ein buntes Sammelsurium mit Nostalgiefaktor bietet.

(Bild: Norbert Artner)

Diese Marken vergisst man nicht
Man entdeckt Alltagsprodukte wie die Niemetz-Schwedenbombe, kultige Pez-Spender der Firma Haas oder Erinnerungen an die Keli-Limonade. Aber auch internationale Unternehmen wie Rosenbauer oder Silhouette werden von der Vergangenheit bis in die Gegenwart beleuchtet. Detailgetreu wurde ein Greißlerladen aus Urfahr nachgebaut.

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Ein weiterer Raum zeigt die Warenwelt ab Beginn der 1950er-Jahre, als mit dem ersten „Konsum“ in Linz das Prinzip der Selbstbedienung Einzug hielt. Zahlreiche Fotos, Videostationen, Modelle und Dokumente präsentieren Menschen, ihre Arbeit und Unternehmen.

Das Thema des Wandels im Einkaufsverhalten und die Auswirkungen auf die Städte werden ebenfalls beleuchtet. „Jeder Einkauf ist heute ein hochpolitischer Akt“, sagte Nordico-Chefin Andrea Bina, die auch verrät, dass an der umfassenden Schau eineinhalb Jahre gearbeitet worden ist.

„Made in Linz – Standort für Handel, Industrie und Handwerk“ ist noch bis 4. Oktober im Nordico Stadtmuseum angesetzt.

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