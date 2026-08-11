Störenfried warf Flasche und pöbelte Passanten an

Wollte keine Ruhe geben

Plötzlich pöbelte und beschimpfte dieser Passanten. Trotz mehrfacher Zurufe stehenzubleiben, ignorierte er die Aufforderungen. Als der Mann dennoch angehalten werden konnte, zeigte er sich sofort unkooperativ und wurde zunehmend aggressiver. Schließlich wurde der Mann, ein 33-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Leonding, festgenommen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr wurde ein Polizist bei der Festnahme leicht verletzt und musste im Unfallkrankenhaus behandelt werden.