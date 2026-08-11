Störenfried warf Flasche und pöbelte Passanten an

Als Streifenpolizisten bei der Turmstraße einen Unfall aufnahmen, fiel ihnen ein Mann auf, der laut herumschrie und eine Wasserflasche auf die Fahrbahn warf. Anstatt Ruhe zu geben, pöbelte er später noch Passanten an. Gegen seine Festnahme wehrte er sich so heftig, dass ein Polizist leicht verletzt wurde.
Eine Streife wurde am Nachmittag des 10. August 2026 nach einem Unfall zur Straßenbahnhaltestelle Turmstraße beordert. Gegen 17:35 Uhr konnten die Polizisten in der Nähe einen Mann wahrnehmen, welcher laut herumschrie und eine Dose bzw. Wasserflasche auf die Fahrbahn warf. Beim Erblicken der Beamten stellte der Mann sein Verhalten kurz ein und ging auf der Wiener Straße stadteinwärts weiter.
Wollte keine Ruhe geben
Plötzlich pöbelte und beschimpfte dieser Passanten. Trotz mehrfacher Zurufe stehenzubleiben, ignorierte er die Aufforderungen. Als der Mann dennoch angehalten werden konnte, zeigte er sich sofort unkooperativ und wurde zunehmend aggressiver. Schließlich wurde der Mann, ein 33-jähriger rumänischer Staatsbürger aus Leonding, festgenommen. Aufgrund der heftigen Gegenwehr wurde ein Polizist bei der Festnahme leicht verletzt und musste im Unfallkrankenhaus behandelt werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.