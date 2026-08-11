Rauchmelder alarmierte Bewohner bei Akkubrand

Ein Rauchmelder schlug Alarm und warnte eine 64-Jährige, in deren Keller der Akku eines E-Bikes zu brennen begonnen hatte. Sie konnte das Haus mit ihrer Tochter rechtzeitig verlassen, bevor die alarmierten Feuerwehren den Brand im Keller des Hauses löschten.
Eine 64-Jährige aus Klam bemerkte am Montag gegen 16:50 Uhr das akustische Signal eines Rauchmelders. Kurz darauf roch die Frau Rauch, der aus dem Kellergeschoß kam. Daraufhin verließ sie gemeinsam mit ihrer 44-jährigen Tochter das Gebäude und alarmierte die Einsatzkräfte.
Akku war Brandursache
Der Brand konnte durch die Feuerwehren Klam und Grein unter Zuhilfenahme von schwerem Atemschutz rasch abgelöscht werden. Als Brandursache wurde der Akku eines E-Bikes ausgemacht.
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