Rauchmelder alarmierte Bewohner bei Akkubrand

Eine 64-Jährige aus Klam bemerkte am Montag gegen 16:50 Uhr das akustische Signal eines Rauchmelders. Kurz darauf roch die Frau Rauch, der aus dem Kellergeschoß kam. Daraufhin verließ sie gemeinsam mit ihrer 44-jährigen Tochter das Gebäude und alarmierte die Einsatzkräfte.