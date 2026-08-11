Premier belästigte Regierungschefin mit Sex-Witz

Australiens Premierminister Anthony Albanese ist über einen anzüglichen Witz gestolpert – der auf die japanische Ministerpräsidentin Sanae Takaichi abzielte. Entschuldigen will er sich für die Bemerkung aber nicht.
Die Äußerung fiel bei einem bereits im vergangenen Monat aufgezeichneten Gespräch für den Podcast „Bush Deep“. Darin erzählte Albanese von einer „ungewöhnlichen“ japanischen Luxusmelone, die ihm Takaichi bei ihrem Australien-Besuch im Mai geschenkt hatte.
Als die Moderatorin fragte, ob Takaichi die Frucht durch den australischen Zoll geschmuggelt habe, hielt Albanese seine Hände vor den Oberkörper und sagte: „Sie hatte ein paar Melonen.“ Die Moderatorin antwortete darauf, Takaichi habe bei ihrer Ankunft ausgesehen „wie Pamela Anderson“.
Kein respektloses Verhalten?
Auf die Frage im Parlament, ob er sich für sein „respektloses Verhalten“ entschuldigen werde, meinte Albanese: „Ich weise die Behauptung in der Frage zurück.“ Takaichi sei „eine Freundin Australiens und eine Freundin von mir“. Auch die australische Außenministerin Penny Wong wies den Vorwurf zurück, Albanese habe Takaichi beleidigen wollen. Der Regierungschef habe deutlich gemacht, dass seine Worte nicht so gemeint gewesen seien, wie die Opposition sie nun auslege.
Wollte mit Kylie Minogue „ins Bett“
Albanese war bereits wegen einer anderen Bemerkung in demselben Podcast in die Kritik geraten. Er hatte darin ausgeführt, er würde gern mit der australischen Sängerin Kylie Minogue „ins Bett steigen“. Dafür entschuldigte er sich später.
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