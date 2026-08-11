Premier belästigte Regierungschefin mit Sex-Witz

Kein respektloses Verhalten?

Auf die Frage im Parlament, ob er sich für sein „respektloses Verhalten“ entschuldigen werde, meinte Albanese: „Ich weise die Behauptung in der Frage zurück.“ Takaichi sei „eine Freundin Australiens und eine Freundin von mir“. Auch die australische Außenministerin Penny Wong wies den Vorwurf zurück, Albanese habe Takaichi beleidigen wollen. Der Regierungschef habe deutlich gemacht, dass seine Worte nicht so gemeint gewesen seien, wie die Opposition sie nun auslege.