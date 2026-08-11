Einigung! Durchbruch im Poker um ÖFB-Teamspieler

Wie Sky und Transferexperte Gianluca di Marzio berichten, ist nun aber ein Durchbruch in den Verhandlungen gelungen. Demnach soll man sich auf eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro geeinigt haben. Der Medizincheck soll demnach schon laufen und der Vertrag im Anschluss unterzeichnet werden.