Einigung! Durchbruch im Poker um ÖFB-Teamspieler

Nach zähen Verhandlungen ist nun offenbar der Durchbruch gelungen: Stefan Posch wird Como verlassen und nach Mainz zurückkehren! Man hat sich auf eine Ablösesumme verständigt.
Schon in der Rückrunde der vergangenen Saison war Posch für Mainz in der deutschen Bundesliga im Einsatz. Bei seiner Leihe konnte der ÖFB-Teamspieler durchaus überzeugen und auch Posch selbst fühlte sich beim „Karnevalsverein“ wohl.
Das Ziel war deshalb klar: Posch sollte fix nach Mainz wechseln. Das Problem war allerdings Como, wo der Defensivspezialist noch einen gültigen Vertrag hat.
6,4 Millionen gefordert
Zwar war Trainer Cesc Fabregas bereit, den Österreicher ziehen zu lassen, allerdings sollte er noch frisches Geld in die Klubkassen spülen. Rund 6,4 Millionen Euro soll der Serie-A-Verein aufgerufen haben. Mainz hingegen wollte nicht so tief in die Tasche greifen,
Wie Sky und Transferexperte Gianluca di Marzio berichten, ist nun aber ein Durchbruch in den Verhandlungen gelungen. Demnach soll man sich auf eine Ablösesumme in Höhe von vier Millionen Euro geeinigt haben. Der Medizincheck soll demnach schon laufen und der Vertrag im Anschluss unterzeichnet werden.
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