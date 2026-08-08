Wie viel Macht darf Infantino haben?

FIFA-Präsident Gianni Infantino steht zunehmend unter Druck. Nach mehreren Kontroversen der vergangenen Monate eskaliert nun auch der Machtkampf mit der UEFA. Besonders der umstrittene Plan, kommerzielle Rechte aus Weltmeisterschaften an private Investoren zu verkaufen, sorgte für heftige Kritik und wurde schließlich zurückgezogen. Die UEFA droht sogar mit rechtlichen Schritten und hat erklärt, das Vertrauen in Infantino verloren zu haben.