E-Scooter gehören mittlerweile zum Straßenbild vieler österreichischer Städte. Gleichzeitig sorgen sie immer wieder für Diskussionen über Sicherheit, Verkehrsregeln und das Verhalten einzelner Fahrer. Unsere Frage des Tages vom 08.08.2026 lautet daher: „Braucht es strengere Regeln für E-Scooter-Fahrer?“
Sollten E-Scooter-Fahrer stärker kontrolliert und bei Verstößen härter bestraft werden? Oder reichen die bestehenden Regeln aus und es braucht vor allem mehr Rücksichtnahme im Straßenverkehr? Wie stehen Sie zu E-Scootern auf Österreichs Straßen und Gehwegen?
Teilen Sie Ihre Meinungen und Einschätzungen mit uns und der Community in den Kommentaren!
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.