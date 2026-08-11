Heute kehrt erstmals seit dem EM-Finale 2008 die große Fußballwelt nach Österreich zurück. Auch wenn es sich lediglich um den 1973 ins Leben gerufenen Supercup handelt, grenzt das Titel-Gastspiel an ein Wunder. Weil Österreich chancenlos ist, den Zuschlag auf ein Europacup-Finale zu erhalten. Die EM-Stadien in Salzburg und Klagenfurt sind zu klein, von der Größe her würde nur Wien in Frage kommen. Doch das Prater-Oval ist längst nur noch eine baufällige Betonruine, von internationaler Attraktivität genauso weit entfernt wie ein rot-weiß-roter Klub vom Champions-League-Pokal.