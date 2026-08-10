Huts Are Running Out of Water: “We Wash in the Creek”

“Water is running low; every drop counts,” says the Austrian Alpine Club, drawing attention to the drought, which is naturally also making itself felt in the mountains. “Our water comes from a spring. It has now completely dried up—it’s just trickling out,” explains Karin Braun, leaseholder of the Mittereckerstüberl, run by the Nature Friends, at 752 meters above sea level in the Totes Gebirge.