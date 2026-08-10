Tenants Share Their Stories
Huts Are Running Out of Water: “We Wash in the Creek”
Rainwater is scarce, springs have dried up: Operators are sounding the alarm because the huts are rapidly running out of water. The “Krone” spoke with those affected and understands the challenges and the consequences the extreme drought has for hikers.
“Water is running low; every drop counts,” says the Austrian Alpine Club, drawing attention to the drought, which is naturally also making itself felt in the mountains. “Our water comes from a spring. It has now completely dried up—it’s just trickling out,” explains Karin Braun, leaseholder of the Mittereckerstüberl, run by the Nature Friends, at 752 meters above sea level in the Totes Gebirge.
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