Ohne Wassersparen wäre Hochbehälter bereits leer

Der Sparappell in Litzelsdorf kam gerade noch rechtzeitig: Statt mehr als 200 Kubikmetern werden inzwischen deutlich geringere Mengen verbraucht. Die anhaltende Trockenheit bereitet der Wassergenossenschaft dennoch Sorgen.
Der eindringliche Appell an die Bevölkerung in Litzelsdorf ist angekommen: Seit die örtliche Wassergenossenschaft in der Vorwoche zum Wassersparen aufgerufen und bei Verstößen sogar Strafen angekündigt hat, ist der tägliche Wasserverbrauch deutlich gesunken.
Hochbehälter wäre schon leer
Und das war offenbar dringend notwendig. Wären weiterhin täglich rund 200 bis 210 Kubikmeter verbraucht worden, wäre der Hochbehälter mittlerweile leer, heißt es von der Genossenschaft. Wie berichtet, wurden wegen der anhaltenden Trockenheit auch Kontrollen angekündigt. Wer trotz Verbots seinen Pool mit Trinkwasser füllt, muss etwa mit 500 Euro Strafe rechnen.
Die Maßnahmen zeigen jetzt aber bereits Wirkung: Anfang August wurden noch 207 bis 211 Kubikmeter täglich verbraucht, danach sank der Verbrauch auf 162 und am Freitag und Samstag sogar auf jeweils 154 Kubikmeter. „Damit konnte die Wasserversorgung vorerst gesichert werden“, sagt Obmann Peter Fassl. Entwarnung gibt es aber nicht. Die Quellen liefern weiterhin immer weniger Wasser, Regen ist vorerst nicht in Sicht. Am Sonntag stieg der Verbrauch zudem wieder auf 182 Kubikmeter. Obmann Fassl appelliert deshalb, auch weiterhin sparsam mit dem Trinkwasser umzugehen.
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