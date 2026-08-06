Wasser wird knapp: Jetzt drohen Kunden Strafen

„Schauen uns jeden Einzelfall an“

„Wir gehen jedem Hinweis nach“, sagt Obmann Peter Fassl im Gespräch zur „Krone“. Immer wieder würden Meldungen aus der Bevölkerung eingehen, wenn der Verdacht besteht, dass trotz der Wasserknappheit große Mengen Trinkwasser verbraucht werden. „Wir schauen uns jeden Einzelfall an und rufen die Betroffenen an. Es kann ja sein, dass jemand eine Zisterne mit zwei oder drei Kubikmetern befüllt. Das geht in Zeiten wie diesen auf keinen Fall.“