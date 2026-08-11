Junges Paar verirrt sich bei Ausflug am Ätna

Solche Einsätze sind derzeit keine Seltenheit. Der Ätna zieht wegen des Ausbruchs viele Besucher an. Vor allem am Abend und in der Nacht kommen Hunderte Menschen, um die rot glühenden Lavaströme zu sehen. Viele möchten dem Naturschauspiel möglichst nahekommen. Die Behörden warnen jedoch davor, sich ohne Vorbereitung in das schwierige Gelände zu begeben.

Problematiken des Ätna

Der Ätna ist weiterhin aktiv, aus mehreren Öffnungen des Vulkans strömt Lava. Gleichzeitig kommt es am Krater Voragine immer wieder zu heftigen Explosionen. Dabei wird viel Vulkanasche in die Luft geschleudert. Die Asche geht vor allem an der Südseite des Ätna nieder und war auch in Catania und umliegenden Orten zu sehen.